«Манчестер Сити» заплатит 52 млн евро за полузащитника сборной Англии

Руководители «Манчестер Сити» согласовали трансфер английского полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса.

По информации The Mirror, действующие чемпионы Англии заплатят за 26-летнего английского футболиста около 52 миллионов евро. В «Лидс» в качестве компенсации также отправится молодой полузащитник Дарко Гьябди. Стоит отметить, что Хосеп Гвардиола настаивает на подписании Филлипса, так как тренер видит в англичанине замену Фернандиньо.

В прошлом сезоне Кэлвин Филлипс провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.