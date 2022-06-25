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Уилшер считает, что Бэйл не нужен «Арсеналу»

25 Июня 2022 • 01:37 Комментировать

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер не видит экс-звезду «Тоттенхэма» и «Реала» в составе «канониров».

30-летнего англичанина спросили, способен ли Бэйл, находящийся в настоящий момент без клуба, усилить команду Микеля Артеты: «Сейчас в «Арсенале» на его позиции выступают молодые игроки – возможно, лучшие игроки команды за последние годы, – заявил Уилшер в интервью talkSPORT. – Поэтому, на мой взгляд, Бэйл не получал бы достаточно игровой практики. А если получал бы, то вряд ли принёс бы больше пользы, чем нынешние футболисты «Арсенала».

Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал» свободным агентом по окончании сезона 2021/22. Главными претендентами на его подписание называются «Кардифф» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джек Уилшер Гарет Бэйл
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