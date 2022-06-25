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Клопп считает Вернера подходящим игроком для «Ливерпуля»

25 Июня 2022 • 01:06 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп видит в Тимо Вернере достойного кандидата для усиления своей команды.

Немецкий нападающий не может проявить свои лучшие качества в «Челси», поэтому слухи активно связывают его с возможным переходом в другой коллектив. По данным Football Insider, Юрген Клопп наряду селекционным отделом своего клуба считает Вернера игроком, который мог бы усилить атаку «Ливерпуля» после ухода Садио Мане в «Баварию». «Мерсисайдцы» считают 26-летнего форварда сборной Германии одной из потенциальных трансферных целей, но переговоров пока не было.

В финишировавшей кампании Тимо Вернер провёл на поле 37 матчей за «Челси», отметившись 11 голами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Тимо Вернер
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