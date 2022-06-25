Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игуаин назвал своего фаворита в вечном противостоянии Роналду и Месси

25 Июня 2022 • 00:55 Комментировать

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин ответил на один из самых популярных футбольных вопросов.

Напомним, что Игуаину довелось поиграть в одной команде с обоими: он был товарищем Криштиану Роналду по мадридскому «Реалу» и «Ювентусу», а вместе с Лионелем Месси защищал цвета сборной Аргентины.

«Роналду и Месси – два феномена. Но если необходимо выбрать только одного из них, то я назову Месси», – заявил в интервью TyC Sports 34-летний аргентинец, ныне выступающий за американский «Интер Майами».

Игуаин был игроком «Реала» с 2007 по 2013 год, «Ювентуса» – с 2016 по 2020. В ряды сборной Аргентины приглашался с 2009 по 2018 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Гонсало Игуаин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
01:37 · Англия. Премьер-лига
Уилшер считает, что Бэйл не нужен «Арсеналу»
01:06 · Англия. Премьер-лига
Клопп считает Вернера подходящим игроком для «Ливерпуля»
00:55 · Англия. Премьер-лига
Игуаин назвал своего фаворита в вечном противостоянии Роналду и Месси
00:39 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» претендует на трёх дорогостоящих защитников
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Милан» ведёт переговоры с футболистом «Челси»
24 Июня
23:49 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Ливерпулю» не нужны новые игроки, в команде уже нет места»
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет купить защитника «Арсенала» Бельерина
22:57 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских клуба – фавориты в борьбе за Рафинью, новых предложений от «Барселоны» не поступало
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» готов выкупить футболиста сборной Франции у «Арсенала»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Жезуса обойдётся «Арсеналу» в 52 млн евро
22:10 · Англия. Премьер-лига
Источник: Ботман перешёл в «Ньюкасл»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» кладбищем талантов
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Рома» делает всё возможное для подписания Роналду
21:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду пока не планирует покидать «Манчестер Юнайтед» 1
20:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» усилит оборону игроком «Лилля»
Все новости
Рекомендуем