Игуаин назвал своего фаворита в вечном противостоянии Роналду и Месси

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин ответил на один из самых популярных футбольных вопросов.

Напомним, что Игуаину довелось поиграть в одной команде с обоими: он был товарищем Криштиану Роналду по мадридскому «Реалу» и «Ювентусу», а вместе с Лионелем Месси защищал цвета сборной Аргентины.

«Роналду и Месси – два феномена. Но если необходимо выбрать только одного из них, то я назову Месси», – заявил в интервью TyC Sports 34-летний аргентинец, ныне выступающий за американский «Интер Майами».

Игуаин был игроком «Реала» с 2007 по 2013 год, «Ювентуса» – с 2016 по 2020. В ряды сборной Аргентины приглашался с 2009 по 2018 год.