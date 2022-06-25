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«Милан» ведёт переговоры с футболистом «Челси»

25 Июня 2022 • 00:24 Комментировать

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может покинуть клуб этим летом, с игроком уже связался «Милан».

29-летний марокканец недоволен своим положением в «Челси», а Томас Тухель не видит в нём постоянного игрока основы. Интерес к Зиешу проявил «Милан», о чём сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Итальянский клуб уже вступил в переговоры с игроком. Сам хавбек открыт для перехода в стан «россонери». Стороны продолжат обсуждения в ближайшие дни.

Хаким Зиеш провёл 44 матча за «Челси» в прошедшем сезоне, но далеко не всегда выходил на поле с первых минут. На счету игрока восемь забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш
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