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Макманаман: «Ливерпулю» не нужны новые игроки, в команде уже нет места»

24 Июня 2022 • 23:49 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Макманаман считает, что команда Юргена Клоппа не нуждается в усилении.

«Я не думаю, что «Ливерпулю» нужно ещё кого-то подписывать этим летом, – цитирует экс-полузащитника сборной Англии Sportbible. – Состав команды пополнили Фабиу Карвалью и Кэлвин Ремзи – это усиления на перспективу, а также Дарвин Нуньес, который стоил больших денег, но в некотором смысле тоже является подписанием на будущее.

Кому-то придётся уйти, так как состав переполнен. Нельзя угодить всем, с кем-то придётся расстаться, чей-то уход поможет возместить потраченные средства», – считает Макманаман.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стив Макманаман Дарвин Нуньес Фабиу Карвалью Кэлвин Ремзи
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