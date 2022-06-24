Макманаман: «Ливерпулю» не нужны новые игроки, в команде уже нет места»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Макманаман считает, что команда Юргена Клоппа не нуждается в усилении.

«Я не думаю, что «Ливерпулю» нужно ещё кого-то подписывать этим летом, – цитирует экс-полузащитника сборной Англии Sportbible. – Состав команды пополнили Фабиу Карвалью и Кэлвин Ремзи – это усиления на перспективу, а также Дарвин Нуньес, который стоил больших денег, но в некотором смысле тоже является подписанием на будущее.

Кому-то придётся уйти, так как состав переполнен. Нельзя угодить всем, с кем-то придётся расстаться, чей-то уход поможет возместить потраченные средства», – считает Макманаман.