«Атлетико» хочет купить защитника «Арсенала» Бельерина

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти «Атлетико» Мадрид.

По сведениям As, «матрасники» в текущее трансферное окно ищут флангового защитника, поэтому рассматривают различные варианты. 27-летний игрок входит в список интересов команды.

Минувший сезон Эктор Бельерин провел в «Бетисе» на правах аренды. Он провел 32 матча во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет пять результативных передач. Действующий контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в двадцать миллионов евро.