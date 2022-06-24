Два лондонских клуба – фавориты в борьбе за Рафинью, новых предложений от «Барселоны» не поступало

Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» продолжают битву за подписание вингера «Лидса» Рафинью Диаса.

В настоящий момент «канониры» и «шпоры» активнее остальных работают над приобретением 25-летнего игрока, в услугах которого также заинтересована «Барселона». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб не делал новых предложений, а в приоритете у «Челси» – ещё одного претендента на Рафинью – остаётся Рахим Стерлинг. На сегодняшний день никому не удалось удовлетворить требование «Лидса» по бразильцу – около 75 млн евро. Судьба вероятного трансфера может решиться на следующей неделе.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Рафиньи составляет 45 млн евро. Его контракт с «Лидсом» действует до 2024 года.