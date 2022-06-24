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«Марсель» готов выкупить футболиста сборной Франции у «Арсенала»

24 Июня 2022 • 22:41 Комментировать

«Марсель» не хочет расставаться с Вильямом Салиба после успешного совместного сезона.

Арендный договор 21-летнего центрального защитника с «Марселем» истекает в июне. С начала предсезонной подготовки Салиба вернётся в расположение лондонского «Арсенала», с которым связан двухлетним контрактом. Однако «Марсель» сохраняет планы на перспективного игрока: согласно сведениям RMC Sport, серебряные призёры прошедшего розыгрыша Лиги 1 готовы заплатить «Арсеналу» порядка 25 млн евро за выкуп недавнего дебютанта сборной Франции.

Вильям Салиба отыграл 52 матча за «Марсель» в завершившемся сезоне. В составе сборной Франции он провёл пять игр, включая три июньских поединка Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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