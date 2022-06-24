Трансфер Жезуса обойдётся «Арсеналу» в 52 млн евро

Лондонскому «Арсеналу» придётся расстаться с круглой суммой ради приобретения нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Соглашение 25-летнего бразильца с «горожанами» истекает следующим летом, однако «Манчестер Сити», судя по всему, всё равно удастся выручить с продажи игрока весьма приличную сумму. По информации журналиста Криса Уитли, стоимость трансфера составит приблизительно 52 млн евро – именно на таких условиях в итоге сошлись стороны.

Габриэль Жезус отметился 13 голами и 12 результативными пасами в 41 матче за «Манчестер Сити» в минувшей кампании. На форварда также претендовали «Милан» и «Тоттенхэм».