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Трансфер Жезуса обойдётся «Арсеналу» в 52 млн евро

24 Июня 2022 • 22:17 Комментировать

Лондонскому «Арсеналу» придётся расстаться с круглой суммой ради приобретения нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Соглашение 25-летнего бразильца с «горожанами» истекает следующим летом, однако «Манчестер Сити», судя по всему, всё равно удастся выручить с продажи игрока весьма приличную сумму. По информации журналиста Криса Уитли, стоимость трансфера составит приблизительно 52 млн евро – именно на таких условиях в итоге сошлись стороны.

Габриэль Жезус отметился 13 голами и 12 результативными пасами в 41 матче за «Манчестер Сити» в минувшей кампании. На форварда также претендовали «Милан» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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