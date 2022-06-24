Источник: Ботман перешёл в «Ньюкасл»

Защитник «Лилля» Свен Ботман пополнил состав «Ньюкасла».

Журналист Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях о том, что стороны закрыли сделку по Ботману. Сумма трансфера составила 37 миллионов евро без учета бонусов.

В минувшем сезоне нидерландский защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, он смог забить три мяча и записать на свой счет одну результативную передачу. Согласно авторитетному порталу transfermarkt стоимость 22-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро. Его нынешнее трудовое соглашение с французским «Лиллем» рассчитано до конца июня 2025 года.