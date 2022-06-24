Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» кладбищем талантов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил работу нынешнего руководства клуба.

Невилл сказал Sportbible о том, что считает «Манчестер Юнайтед» командой, которая превратилась в кладбище футбольных талантов. Пора остановить вывод владельцам денег из бизнеса, который не очень хорошо работает. Все деньги должны быть направлены в клуб, пока он снова не станет привлекательным для всех.

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» заняли шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и не смогли попасть в предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов, набрав 58 очков в 38 матчах.