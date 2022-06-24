«Рома» делает всё возможное для подписания Роналду

Итальянская «Рома» намерена взорвать трансферный рынок приобретением Криштиану Роналду.

Информация о вероятном переходе 37-летнего португальца в мюнхенскую «Баварию» не подтвердились, но на этом слухи о возможном трансфере звезды «Манчестер Юнайтед» в другой клуб не утихли: по заявлениям журналиста Фабио Петруцци, Роналду очень интересен «Роме»: «Как сказал мне один авторитетный человек, работающий в футболе, «Рома» предпринимает все возможные усилия для подписания Криштиану Роналду. Он покинет «Юнайтед», – заявил итальянец.

Роналду покинул итальянскую Серию А менее года назад, перебравшись из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 15 млн евро.