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Роналду пока не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»

24 Июня 2022 • 21:19 Комментировать (1)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пока не намерен менять клуб, несмотря на слухи в прессе.

Как стало известно недавно, агент Жорже Мендеш предложил услуги 37-летнего португальца «Баварии», которая ищет потенциального преемника Роберта Левандовски на острие атаки. Мюнхенцы не сочли Роналду подходящим кандидатом на эту роль, поскольку намерены перестроить игру под недавно приобретённого у «Ливерпуля» Садио Мане. Кроме того, по данным Sky Sport, на сегодняшний день сам Криштиану не настроен уходить из «Манчестер Юнайтед».

В завершившейся кампании Роналду отметился 24 забитыми мячами в 38 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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