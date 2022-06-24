Роналду пока не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пока не намерен менять клуб, несмотря на слухи в прессе.

Как стало известно недавно, агент Жорже Мендеш предложил услуги 37-летнего португальца «Баварии», которая ищет потенциального преемника Роберта Левандовски на острие атаки. Мюнхенцы не сочли Роналду подходящим кандидатом на эту роль, поскольку намерены перестроить игру под недавно приобретённого у «Ливерпуля» Садио Мане. Кроме того, по данным Sky Sport, на сегодняшний день сам Криштиану не настроен уходить из «Манчестер Юнайтед».

В завершившейся кампании Роналду отметился 24 забитыми мячами в 38 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.