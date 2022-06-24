Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» усилит оборону игроком «Лилля»

24 Июня 2022 • 20:45 Комментировать

Защитник «Лилля» Свен Ботман близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сороки» завершают переговоры по переходу игрока за 40 млн евро, не считая бонусов. Сейчас обсуждаются последние нюансы контракта.

Помимо английского клуба на футболиста претендует «Милан».

Ботман выступает за «Лилль» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошедшем сезоне 22-летний голландец провёл за «догов» 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лилль Свен Ботман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
21:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» кладбищем талантов
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Рома» делает всё возможное для подписания Роналду
21:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду пока не планирует покидать «Манчестер Юнайтед» 1
20:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» усилит оборону игроком «Лилля»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Будущее де Лихта будет зависеть от желания самого игрока
20:33 · Англия. Премьер-лига
«Милан» претендует на защитника «Арсенала» и сборной Франции
20:19 · Англия. Премьер-лига
Филлипс отказал другим клубам ради возможности поработать с Гвардиолой в «Манчестер Сити»
20:10 · Англия. Чемпионшип
Руни решил покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Лидс» согласовали условия трансфера Филлипса
19:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отдать Пулишича или Вернера за де Лихта
19:41 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» прокомментировали возможное подписание Роналду
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет арендовать Ленгле
15:54 · Англия. Премьер-лига
Кепа ответил на вопрос о возможном возвращении в «Атлетик»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Шрёдер: «Я уверен, что Тимбер останется в команде»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Будущее де Хеа остаётся неясным
Все новости
Рекомендуем