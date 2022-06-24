«Ньюкасл» усилит оборону игроком «Лилля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сороки» завершают переговоры по переходу игрока за 40 млн евро, не считая бонусов. Сейчас обсуждаются последние нюансы контракта.

Помимо английского клуба на футболиста претендует «Милан».

Ботман выступает за «Лилль» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошедшем сезоне 22-летний голландец провёл за «догов» 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.