«Милан» претендует на защитника «Арсенала» и сборной Франции

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заинтересовал чемпионов Италии.

В прошедшем сезоне 21-летний футболист выступал за «Марсель» на правах аренды, заслужив приглашение в сборную Франции и удостоившись звания лучшего молодого игрока Лиги 1. Будущее Салиба в «Арсенале» остаётся под вопросом, а теперь, как стало известно инсайдеру Николо Скире, на француза появился ещё один претендент – итальянский «Милан». Ранее в прессе сообщалось об интересе со стороны «Наполи» и мадридского «Атлетико».

Вильям Салиба провёл 52 матча за «Марсель» в минувшем сезоне. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2024 года.