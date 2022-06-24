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«Манчестер Сити» и «Лидс» согласовали условия трансфера Филлипса

24 Июня 2022 • 20:01 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс стал на шаг ближе к переходу в стан действующих чемпионов Англии.

«Манчестер Сити» и «Лидс» достигли устной договорённости по условиям перехода опорного хавбека сборной Англии. В настоящий момент переговоры близки к успешному завершению. Согласно сведениям авторитетного журналиста Давида Орнштейна, представляющего издание The Athletic, цена вопроса составит порядка 49 млн евро без учёта бонусов.

Кэлвин Филлипс провёл 23 матча за «павлинов» во всех турнирах прошедшей кампании, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу. Значительную часть сезона 26-летний футболист пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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