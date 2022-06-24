«Челси» готов отдать Пулишича или Вернера за де Лихта

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт может перейти в лондонский «Челси» в текущее трансферное окно.

По сведениям Tuttosport, «Челси» проявляют пристальный интерес к де Лихту. Лондонский клуб готов отдать полузащитника Кристиана Пулишича или нападающего Тимо Вернера взамен на нидерландского защитника с определенной доплатой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 22-летний Маттайс де Лихт продлит трудовой договор с туринским клубом до 2026 года.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.