В «Баварии» прокомментировали возможное подписание Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на слухи о возможном подписании нападающего «Манчестера Юнайтед» Криштиану Роналду.

Салихамиджич заявил Plettigoal, что считает Роналду выдающимся футболистом, но слухи о его переходе в «Баварию» не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец недоволен работой «красных дьяволов» в текущее трансферное окно, поэтому рассматривает возможность ухода из клуба. Представители футболиста предложи услуги Роналду мюнхенской «Баварии». Портал transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.