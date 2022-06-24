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В «Баварии» прокомментировали возможное подписание Роналду

24 Июня 2022 • 19:41 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на слухи о возможном подписании нападающего «Манчестера Юнайтед» Криштиану Роналду.

Салихамиджич заявил Plettigoal, что считает Роналду выдающимся футболистом, но слухи о его переходе в «Баварию» не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец недоволен работой «красных дьяволов» в текущее трансферное окно, поэтому рассматривает возможность ухода из клуба. Представители футболиста предложи услуги Роналду мюнхенской «Баварии». Портал transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Хасан Салихамиджич
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