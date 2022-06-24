«Тоттенхэм» хочет арендовать Ленгле

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может перейти в лондонский «Тоттенхэм».

ESPN сообщил, «Барселона» надеется на то, что «Тоттенхэм» сможет убедить Ленгле перейти в Английскую премьер-лигу. Переговоры между сторонами об аренде футболиста идут уже на протяжении нескольких недель. Каталонский клуб хотел бы продать игрока, но готов отдать в аренду Ленгле, чтобы сократить зарплатную ведомость. Отмечается, что лондонский «Тоттенхэм» будет платить 27-летнему игроку большую часть зарплаты.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сообщил футболисту о том, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Окончательное решение Ленгле может принять после разговора с наставником английской команды Антонио Конте.