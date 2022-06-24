Кепа ответил на вопрос о возможном возвращении в «Атлетик»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага ответил на вопрос о своём возможном возвращении в «Атлетик» Бильбао. Напомним, что футболист до сих пор является самой дорогой продажей в истории басков. Летом 2018 года «Челси» за вратаря 80 миллионов евро, которые были прописаны в его контракте.

«Вернусь ли я в «Атлетико». Никогда нельзя знать наверняка. Мы не можем понять, что произойдёт завтра, поэтому нет смысла заглядывать так далеко. Сейчас у меня есть ещё три года по контракту с «Челси», – сказал голкипер в интервью изданию Marca.

Кепа является вторым номером «Челси» с 2020 года, когда клуб подписал Эдуара Менди из «Ренна».