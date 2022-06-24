Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шрёдер: «Я уверен, что Тимбер останется в команде»

24 Июня 2022 • 15:50 Комментировать

Главный тренер амстердамского «Аякса» Альфред Шрёдер рассказал о разговоре с центральным защитником клуба Юррьеном Тимбером. Напомним, что футболиста в последнее время активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Я разговаривал с Юррьеном. Я уверен, что он останется в команде. Тимбер – очень умный парень. Он знает, какое решение будет для него лучшим. Мы думаем, что его время в «Аяксе» ещё не подошло к концу», – цитирует Шрёдера ESPN.

Ранее стало известно, что Тимбер сомневается в целесообразности своего перехода в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец не уверен, что ему удастся завоевать место в основном составе «красных дьяволов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Альфред Шрёдер Юррьен Тимбер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
15:54 · Англия. Премьер-лига
Кепа ответил на вопрос о возможном возвращении в «Атлетик»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Шрёдер: «Я уверен, что Тимбер останется в команде»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Будущее де Хеа остаётся неясным
15:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» Шрёдер рассказал о будущем Антони
14:52 · Англия. Премьер-лига
Кепа рассказал о планах на будущее
14:47 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет от руководства 6 трансферов
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» договорился о трансфере форварда, который в прошлом сезоне забил 15 голов в Бундеслиге 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Фейеноорд» озвучил цену на Маласию
13:39 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался от Лаймера
13:03 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нужно продать двух игроков для покупки Антони
12:37 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб считает, что трансфер Неймара будет реально осуществить этим летом 3
12:30 · Англия. Премьер-лига
Игуаин назвал причину срыва трансфера в «Арсенал»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Документальный сериал про Погба получил самые низкие оценки в истории
12:00 · Англия. Премьер-лига
В гонке за Эриксена появился фаворит
11:55 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина ухода Рангника из «МЮ»
Все новости
Рекомендуем