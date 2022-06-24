Шрёдер: «Я уверен, что Тимбер останется в команде»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Альфред Шрёдер рассказал о разговоре с центральным защитником клуба Юррьеном Тимбером. Напомним, что футболиста в последнее время активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Я разговаривал с Юррьеном. Я уверен, что он останется в команде. Тимбер – очень умный парень. Он знает, какое решение будет для него лучшим. Мы думаем, что его время в «Аяксе» ещё не подошло к концу», – цитирует Шрёдера ESPN.

Ранее стало известно, что Тимбер сомневается в целесообразности своего перехода в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец не уверен, что ему удастся завоевать место в основном составе «красных дьяволов».