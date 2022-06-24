Будущее де Хеа остаётся неясным

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может покинуть команду следующим летом. Согласно информации от Manchester Evening News, ситуация с контрактом футболиста до сих пор остаётся неясной.

Нынешнее соглашение де Хеа с клубом рассчитано до конца следующего сезона. У клуба есть опция автоматического продления ещё на год, но руководство пока не спешит им воспользоваться.

Напомним, новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг согласно слухам сомневается в том, что де Хеа сможет прижиться к его стилю игры, ведь испанец плохо играет ногами.

Давид де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико» на замену Эдвину ван дер Сару, который завершил карьеру.