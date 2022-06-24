Кепа рассказал о планах на будущее

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что футболиста связывают с переходом в римский «Лацио», где его ждёт бывший тренер Маурицио Сарри.

«У меня были хорошие выступления в прошлом сезоне, поэтому я рассчитываю на большее. Я хотел бы помочь «Челси», но я хочу играть. Если я не смогу получить такую возможность, нам с клубом придётся рассмотреть другие варианты», – цитирует Кепу испанское издание Marca.

Напомним, что Кепа Аррисабалага зарабатывает больше, чем основной голкипер «Челси» Эдуар Менди. Клуб не намерен держать в качестве второго номера вратаря, который не играет в основе.