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Тухель хочет от руководства 6 трансферов

24 Июня 2022 • 14:47 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в это трансферное окно ожидает увидеть в своей команде 6 новичков. Согласно информации от журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, именно стольких футболистов немец попросил у руководства.

«Челси» должен приобрести как минимум двух центральных защитников на замену Рюдигеру и Кристенсену. Приоритетными вариантами являются Жюль Кунде из «Севильи» и Маттайс де Лихт из «Ювентуса». Также клуб проявляет интерес к Усману Дембеле, Рахиму Стерлингу, Борне Сосе и некоторым другим футболистам.

Напомним, что «Челси» в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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