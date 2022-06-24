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Роналду на грани нервного срыва, в «Баварии» бунт из-за Левандовски, а Неймара выгоняют из «ПСЖ» - в главных слухах недели рубрика

24 Июня 2022 • 14:32 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему Криштиану Роналду оказался на грани нервного срыва, как Роберт Левандовски угодил в немилость в «Баварии», и какое будущее для Неймара выбрали руководители «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду на грани нервного срыва

Какая же рубрика слухов без Криштиану Роналду, верно? На неделе в прессу просочилась информация о том, что звёздный португалец буквально находится на грани нервного срыва. Причина якобы заключается в недовольстве игрока трансферной политикой «Манчестер Юнайтед». Роналду не нравится, что клуб не подписывает топовых игроков, в отличие от конкурентов. Криштиану не выдерживает мыслей о том, что ему придётся провести ещё один сезон на «Олд Траффорд» без борьбы за трофеи.

Вместе с тем проскакивали слухи о возможном уходе Криштиану Роналду в другой клуб. Назывались варианты с возвращением португальца в «Ювентус» или его переходом в «Баварию». В Бундеслиге Роналду ещё не играл, так что это могло бы быть интересно.

 

Дзюба поедет к Черчесову

До сих пор непонятно, где продолжит карьеру Артём Дзюба. В СМИ писали о договорённости форварда с турецким «Фенербахче», но, судя по всему, у него есть и другие варианты. Так, например, пресса сватает Дзюбу в «Ференцварош». В Венгрии 33-летний Артём может воссоединиться со Станиславом Черчесовым, ранее возглавлявшим российскую национальную команду.  

 

В «Баварии» бунт из-за Левандовски

Роберта Левандовски вряд ли можно отнести к скандальным футболистам. Тем удивительнее выглядят его резкие заявления о нежелании продолжать выступать в рядах «Баварии». По слухам, эти самые заявления возмутили многих лидеров мюнхенского клуба. Они не просто считают поведение Левандовски неприемлемым – они хотят, чтобы поляк покинул команду как можно скорее. Вероятно, Роберт всё же перейдёт в «Барселону», но пока клубы вроде как не могут согласовать трансферную стоимость. «Бавария» не хочет отпускать звёздного футболиста за бесценок.

 

Неймара выгоняют из «ПСЖ»

«ПСЖ» добился своего и заключил новый контракт с Килианом Мбаппе. Финансовые условия этого договора вынуждают парижан задуматься о том, как бы вписаться в правила финансового fair play. Если верить слухам, «ПСЖ» решительно настроен продать Неймара. В настоящий момент парижане предлагают звёздного бразильца разным европейским грандам. Согласно появившейся информации, «ПСЖ» предложил Неймара «Барселоне» и согласен получить за форварда относительно скромные 50 миллионов евро. При этом «ПСЖ» покупал Неймара у той же «Барселоны» за 222 миллиона евро – этот трансфер остаётся рекордным. Также СМИ связывают Неймара с «Челси» и «Ювентусом». Судя по всему, «ПСЖ» будет продолжать пытаться избавиться от бразильца и разгрузить тем самым зарплатную ведомость.

 

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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