«Фейеноорд» озвучил цену на Маласию

Роттердамский «Фейеноорд» озвучил цену на своего защитника Тирелла Маласию. Согласно информации от Telesport Voetbal, нидерландский клуб оценивает своего футболиста в районе 15-20 миллионов евро.

Напомним, что в трансфере футболиста активный интерес проявляет «Манчестер Юнайтед». Защитник является одной из целей для главного тренера «красных дьяволов» на усиление обороны.

Тирелл Маласиа в прошлом сезоне помог «Фейеноорду» дойти до финала Лиги конференций, где роттердамский клуб уступил итальянской «Роме». В чемпионате Нидерландов Маласиа забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.