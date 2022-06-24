«МЮ» отказался от Лаймера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не заинтересован в трансфере полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, австрийца хотел подписать бывший тренер клуба Ральф Рангник, который недавно возглавил сборную Австрии.

Это значит, что единственным реальным претендентом на Лаймера является мюнхенская «Бавария». Главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн хочет воссоединиться с футболистом, которого тренировал ещё в «РБ Лейпциге».

Напомним, что Лаймер в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в Бундеслиге.