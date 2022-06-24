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«МЮ» нужно продать двух игроков для покупки Антони

24 Июня 2022 • 13:03 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не готово завершить трансфер полузащитника Антони из амстердамского «Аякса». Согласно информации от Caught Offside, «красные дьяволы» сперва хотят продать двух игроков, прежде чем покупать бразильца.

Первыми в списке на выход из «Олд Траффорд» являются два футболиста – защитник Эрик Байи и полузащитник Андреас Перейра, который два последних сезона провёл на правах аренда за бразильский «Фламенго». За обоих игроков руководство «Манчестер Юнайтед» хочет выручить хотя бы 30 миллионов евро.

Напомним, что клуб также должен покинуть защитник Аарон Уан-Биссака, которого не хочет видеть в своей команде тренер Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Андреас Перейра Эрик Байи
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