Английский топ-клуб считает, что трансфер Неймара будет реально осуществить этим летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар может оказаться в английской Премьер-лиге. По информации от испанского издания Mundo Deportivo, лондонский «Челси» уверен, что этим летом они смогут осуществить трансфер бразильца.

Несмотря на слухи о том, что Неймар, скорее всего, останется в «ПСЖ», будущее бразильца до сих пор остаётся неясным. Французский клуб не будет удерживать футболиста, если получит за него солидные деньги.

30-летний Неймар провёл за «ПСЖ» целых 5 сезонов. Помимо «Челси» в услугах бразильца проявляет интерес туринский «Ювентус», который был бы не против приобрести атака на фланг атаки.