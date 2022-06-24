Игуаин назвал причину срыва трансфера в «Арсенал»

Бывший нападающий сборной Аргентины и мадридского «Реала» Гонсало Игуаин, ныне выступающий за океаном, вспомнил о своем несостоявшемся трансфере в лондонский «Арсенал».

«Был момент, когда я мог перейти в «Арсенал». Был на грани трансфера, но оказался в «Наполи. «Канониры» сказали, что я слишком дорогой. Хотя сами затем приобрели Месута Озила за огромные деньги», - передает слова нападающего Tyc Sports.

В Европе Гонсало известен по выступлениям за «Реал», «Наполи», туринский «Ювентус», «Милан» и лондонский «Челси». Сейчас аргентинец является игроком «Интера Майами». Цвета команды из Флориды Игуаин защищает с 2020 года.