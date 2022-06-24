В гонке за Эриксена появился фаворит

Стало известно, где полузащитник Кристиан Эриксен, скорее всего, продолжит свою карьеру. Согласно информации от Анджело Манджианте, фаворитом на трансфер датчанина является «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «красные дьяволы» в данный момент предложили датчанину более выгодные условия, чем остальные команды. На Эриксена в данный момент помимо «Манчестер Юнайтед» также претендуют лондонские «Брентфорд» и «Тоттенхэм».

В ближайшее время Эриксен должен объявить о своём решении всем клубам, которые заинтересованы в его переходе. Напомним, что датчанина в «Манчестер Юнайтед» хочет видеть лично главный тренер Эрик тен Хаг.