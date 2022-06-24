Стала известна причина ухода Рангника из «МЮ»

Ральф Рангник отказался от должности консультанта в «Манчестер Юнайтед» вовсе не из-за работы в сборной Австрии. Согласно информации от журналиста ESPN Роба Доусона, новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отказался работать с немцем.

Именно поэтому Рангник в конце сезона договорился с «Манчестер Юнайтед» о прекращении сотрудничества. В случае продолжения работы в клубе, Ральф вряд ли бы согласился возглавить сборную Австрии.

Напомним, что Рангник в прошлом сезоне помог «Манчестер Юнайтед» финишировать на шестом месте в чемпионате Англии. При немце команда также вылетела в ⅛ финала Лиги чемпионов.