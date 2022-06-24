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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Лихт попросил руководство «Ювентуса» выставить его на трансфер, защитник интересен двум топ-клубам АПЛ

24 Июня 2022 • 11:06 Комментировать (1)

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт попросил руководство клуба выставить его на трансфер. Согласно данным от Football Italia, нидерландец хочет покинуть «старую синьору» в этом межсезонье.

Напомним, что де Лихт сейчас интересен двум топ-клубам из английской Премьер-лиги. Речь идёт о лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед», где футболист может воссоединится с Эриком тен Хагом, с которым ранее работал в амстердамском «Аяксе».

Сам де Лихт задумывался об уходе из «Ювентуса» ещё с прошлого лета. Нидерландец недоволен тем, как его карьера развивается после переезда в Турин.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Манчестер Юнайтед Маттайс де Лихт
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