Английский гранд готов купить Неймара, которого выгоняют из «ПСЖ»

Бразильский форвард Неймар, от которого хочет избавиться французский «ПСЖ», может переехать на Туманный Альбион. В трансфере 30-летнего нападающего заинтересован лондонский «Челси».

По данным таблоида Daily Star, «пенсионеры» рассматривают Неймара на место бельгийца Ромелу Лукаку, которого вскоре отправят в аренду в миланский «Интер». Ранее в СМИ сообщалось, что парижане готовы отпустить бразильца за 50 миллионов евро.

Действующий контракт Неймара с французским грандом рассчитан до лета 2025 года. Парижане рассчитывают за счет продажи бразильца разгрузить зарплатную ведомость.

«ПСЖ» предложил Неймара испанскому суперклубу и назвал сумму трансфера