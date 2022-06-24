«Манчестер Сити» нашёл нового голкипера в Бундеслиге

Немецкий голкипер «Арминии» Штефан Ортега в ближайшее время перейдёт в стан действующих чемпионов Англии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний голкипер уже договорился о контракте с «Манчестер Сити». У Ортеги было множество предложений от других клубов, но вратарь решил перейти именно в манчестерскую команду, где он будет дублёром бразильца Эдерсона. В «Сити» Ортега переберётся на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Штефан Ортега провёл в немецком чемпионате 33 поединка, в шести из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.