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Тухель хочет видеть Дембеле в «Челси», но руководство клуба смущают две проблемы

24 Июня 2022 • 10:55 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель пока не может убедить руководство клуба приобрести ему полузащитника Усмана Дембеле, который 1 июля станет свободным агентом после ухода из каталонской «Барселоны».

Согласно информации от журналиста Бена Джейкобса, руководство «синих» сомневается в целесообразности трансфера сразу по двум причинам. Во-первых, Дембеле будет требовать большую зарплату, а во-вторых, он очень травматичный.

Сам Тухель уверен, что сможет вернуть Дембеле в лучшую форму, которой он славился во время игры за дортмундскую «Боруссию». Сейчас «Челси» является самым предпочтительным вариантом для француза.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Усман Дембеле
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