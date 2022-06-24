Тухель хочет видеть Дембеле в «Челси», но руководство клуба смущают две проблемы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель пока не может убедить руководство клуба приобрести ему полузащитника Усмана Дембеле, который 1 июля станет свободным агентом после ухода из каталонской «Барселоны».

Согласно информации от журналиста Бена Джейкобса, руководство «синих» сомневается в целесообразности трансфера сразу по двум причинам. Во-первых, Дембеле будет требовать большую зарплату, а во-вторых, он очень травматичный.

Сам Тухель уверен, что сможет вернуть Дембеле в лучшую форму, которой он славился во время игры за дортмундскую «Боруссию». Сейчас «Челси» является самым предпочтительным вариантом для француза.