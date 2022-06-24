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«Челси» хотел продать Лукаку в «Барселону» или «Баварию», но помешала одна проблема

24 Июня 2022 • 10:44 Комментировать

Лондонский «Челси» в это трансферное окно хотел продать своего форварда Ромелу Лукаку в каталонскую «Барселону» или мюнхенскую «Баварию». Тем не менее, по данным от журналиста Фабрицио Романо, сам форвард рассматривал только возвращение в миланский «Интер».

Более того, «Барселона» и «Бавария» в это трансферное окно не обладают достаточными ресурсами, чтобы осуществить трансфер Лукаку, который прошлым летом обошёлся «Челси» в 115 миллионов евро.

Напомним, что Лукаку на следующей неделе должен пройти медосмотр и завершить свой переход в миланский «Интер» на правах годичной аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Бавария Барселона Ромелу Лукаку
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