«Челси» хотел продать Лукаку в «Барселону» или «Баварию», но помешала одна проблема

Лондонский «Челси» в это трансферное окно хотел продать своего форварда Ромелу Лукаку в каталонскую «Барселону» или мюнхенскую «Баварию». Тем не менее, по данным от журналиста Фабрицио Романо, сам форвард рассматривал только возвращение в миланский «Интер».

Более того, «Барселона» и «Бавария» в это трансферное окно не обладают достаточными ресурсами, чтобы осуществить трансфер Лукаку, который прошлым летом обошёлся «Челси» в 115 миллионов евро.

Напомним, что Лукаку на следующей неделе должен пройти медосмотр и завершить свой переход в миланский «Интер» на правах годичной аренды.