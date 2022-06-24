Фанаты «Интера»: «Помним предательство Лукаку, ему придётся заслужить наше доверие»

Объединение фанатов миланского «Интера» Curva Nord отреагировало на скорое возвращение нападающего Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард вернется в стан «нерадзурри» на правах аренды из лондонского «Челси».

«Лукаку возвращается в «Интер», но мы до сих пор помним его предательство. Теперь ему придется заслужить наше доверие на поле. Раньше к нему относились как к королю, сейчас же он будет обычным игроком. Мы сможем простить его лишь со временем, но осадок все равно останется», - передает слова болельщиков Talksport.

Лукаку покинул «Интер» летом прошлого года и вернулся в «Челси». На его трансфере мланский клуб заработал 113 миллионов евро.