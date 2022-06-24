Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известно, когда Лукаку вернётся в Италию

24 Июня 2022 • 08:58 Комментировать

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку в скором времени сменит клубную прописку. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, его трансфер из лондонского «Челси» в миланский «Интер» будет официально оформлен на следующей неделе. Это будет сделано после того, как игрок пройдет медосмотр.

Лукаку присоединится к «нерадзурри» на правах свободного агента. Трудовой договор будет рассчитан на один сезон и не предусматривает опцию выкупа.

Напомним, что летом прошлого года «пенсионеры» купили Ромелу у «Интера» за 113 миллионов евро. Бельгиец не смог оправдать возложенных на него надежд, отметившись 15 голами в 44 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
08:58 · Англия. Премьер-лига
Известно, когда Лукаку вернётся в Италию
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет увести игрока у Моуринью
08:14 · Англия. Премьер-лига
Эриксен выбирает между «Манчестер Юнайтед» и ещё одним клубом АПЛ
07:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ хотят подписать полузащитника «Атлетико»
01:41 · Англия. Премьер-лига
Кейн снова будет спонсировать свою первую команду
23 Июня
23:46 · Англия. Премьер-лига
Защитник лондонского «Арсенала» перебрался в «Бохум»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду может стать футболистом мюнхенской «Баварии» 4
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подписал нового голкипера
21:00 · Англия. Премьер-лига
Саа верит в Лэмпарда
16:36 · Англия. Премьер-лига
Погба отказался от больших денег в «Манчестер Юнайтед» 1
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» положил глаз на звезду «Челси», «павлины» готовы включить в сделку Рафинью
15:28 · Англия. Премьер-лига
Сарри хочет видеть в «Лацио» бывшего игрока «Ромы», которого тренировал в «Челси» 1
15:25 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался от идеи приглашения Эдварда на пост спортивного директора
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет купить одного из лучших бомбардиров Бундеслиги последних двух лет
Все новости
Рекомендуем