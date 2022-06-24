Известно, когда Лукаку вернётся в Италию

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку в скором времени сменит клубную прописку. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, его трансфер из лондонского «Челси» в миланский «Интер» будет официально оформлен на следующей неделе. Это будет сделано после того, как игрок пройдет медосмотр.

Лукаку присоединится к «нерадзурри» на правах свободного агента. Трудовой договор будет рассчитан на один сезон и не предусматривает опцию выкупа.

Напомним, что летом прошлого года «пенсионеры» купили Ромелу у «Интера» за 113 миллионов евро. Бельгиец не смог оправдать возложенных на него надежд, отметившись 15 голами в 44 матчах.