«Тоттенхэм» хочет увести игрока у Моуринью

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

В числе претендентов на 22-летнего футболиста значится лондонский «Тоттенхэм». Спортивный директор английского клуба Фабио Паратичи уже начал переговоры со своими коллегами из Рима относительно возможной сделки.

«Волки» оценивают своего игрока в 50 миллионов евро. Его действующий контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Дзаньоло провел 28 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.