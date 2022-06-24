Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» хочет увести игрока у Моуринью

24 Июня 2022 • 08:51 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

В числе претендентов на 22-летнего футболиста значится лондонский «Тоттенхэм». Спортивный директор английского клуба Фабио Паратичи уже начал переговоры со своими коллегами из Рима относительно возможной сделки.

«Волки» оценивают своего игрока в 50 миллионов евро. Его действующий контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Дзаньоло провел 28 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
08:58 · Англия. Премьер-лига
Известно, когда Лукаку вернётся в Италию
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет увести игрока у Моуринью
08:14 · Англия. Премьер-лига
Эриксен выбирает между «Манчестер Юнайтед» и ещё одним клубом АПЛ
07:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ хотят подписать полузащитника «Атлетико»
01:41 · Англия. Премьер-лига
Кейн снова будет спонсировать свою первую команду
23 Июня
23:46 · Англия. Премьер-лига
Защитник лондонского «Арсенала» перебрался в «Бохум»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду может стать футболистом мюнхенской «Баварии» 4
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подписал нового голкипера
21:00 · Англия. Премьер-лига
Саа верит в Лэмпарда
16:36 · Англия. Премьер-лига
Погба отказался от больших денег в «Манчестер Юнайтед» 1
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» положил глаз на звезду «Челси», «павлины» готовы включить в сделку Рафинью
15:28 · Англия. Премьер-лига
Сарри хочет видеть в «Лацио» бывшего игрока «Ромы», которого тренировал в «Челси» 1
15:25 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался от идеи приглашения Эдварда на пост спортивного директора
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет купить одного из лучших бомбардиров Бундеслиги последних двух лет
Все новости
Рекомендуем