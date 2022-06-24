Эриксен выбирает между «Манчестер Юнайтед» и ещё одним клубом АПЛ

Скандинавский хавбек Кристиан Эриксен раздумывает над двумя вариантами продолжения карьеры. Об этом стало известно журналистам Sky Sports.

Согласно сведениям британского источника, датский полузащитник раздумывает над тем, чтобы продлить контракт с «Брентфордом», за который выступал в прошлом сезоне», или перейти в «Манчестер Юнайтед». При этом «красные дьяволы» готовы предложить игроку более выгодные условия, нежели «пчёлы».

Напомним, что 30-летний хавбек перебрался на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. Он провел 11 поединков в Премьер-лиге, забил один гол и отдал четыре ассиста.