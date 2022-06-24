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Эриксен выбирает между «Манчестер Юнайтед» и ещё одним клубом АПЛ

24 Июня 2022 • 08:14 Комментировать

Скандинавский хавбек Кристиан Эриксен раздумывает над двумя вариантами продолжения карьеры. Об этом стало известно журналистам Sky Sports.

Согласно сведениям британского источника, датский полузащитник раздумывает над тем, чтобы продлить контракт с «Брентфордом», за который выступал в прошлом сезоне», или перейти в «Манчестер Юнайтед». При этом «красные дьяволы» готовы предложить игроку более выгодные условия, нежели «пчёлы».

Напомним, что 30-летний хавбек перебрался на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. Он провел 11 поединков в Премьер-лиге, забил один гол и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Брентфорд
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