Звезда «Манчестер Юнайтед» находится на грани нервного срыва

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится на грани нервного срыва.

По информации Record, 37-летний португальский футболист рад тому, что вместе с новым тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом он сможет вернуть на «Олд Траффорд» атакующий футбол. Вот только Роналду находится на грани нервного срыва из-за провальной работы манчестерской команды на трансферном рынке, так как конкуренты мощно усилились, а манкунианцы пока этого не сделали.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника занял лишь шестую строчку в АПЛ.