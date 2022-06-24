Кейн снова будет спонсировать свою первую команду

Английский нападающий «Тоттенхэм» Гарри Кейн уже третий год подряд будет спонсировать клуб своего детства - «Лейтон Ориент», в составе которого он дебютировал в профессиональном футболе в далеком уже 2011 году.

- Я взволнован, это очень важно для меня. Я родился в паре километров от стадиона клуба, и теперь возвращаю ему долги детства, - заявил Кейн.

Более того, нападающий будет рекламировать не что-нибудь, а свою инициативу Shout - это благотворительная кампания, начавшаяся в ходе недавней пандемии COVID-19. Она призвана помогать людям, страдающим психическими заболеваниями.