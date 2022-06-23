Роналду может стать футболистом мюнхенской «Баварии»

Неожиданный вариант продолжения карьеры Криштиану Роналду - он может стать лидером атак мюнхенской «Баварии». Роналду скептически оценивает перспективы «Манчестер Юнайтед» в смысле борьбы за трофеи и потому склоняется к уходу в команду, где он сможет бороться за титулы сразу же.

У него есть предложение от «Баварии», уточняет испанское издание AS. Ранее Криштиану еще не выступал в немецком чемпионате - в его карьере есть выступления в португальском, английском, испанском и итальянском чемпионатах, но он не играл во Франции, Германии и тем более Нидерландах или Российской Федерации.