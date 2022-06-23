«Ньюкасл» подписал нового голкипера

«Ньюкасл» подписал вратаря «Бёрнли» Ника Поупа. Об этом сообщает пресс-служба «сорок»

Игрок подписал контракт на четыре года, с возможностью продления ещё на один сезон. Трансфер оценивается в 11,5 млн евро.

Поуп выступал за «Бёрнли» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провёл за «бордовых» 39 матчей во всех турнирах, пропустив в них 51 мяч и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего англичанина в 15 млн евро.

Для «Ньюкасла» голкипер стал вторым приобретением в летнее трансферное окно. Ранее они выкупили у «Астон Виллы» защитника Мэтта Таргетта.