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«Ньюкасл» подписал нового голкипера

23 Июня 2022 • 21:28 Комментировать

«Ньюкасл» подписал вратаря «Бёрнли» Ника Поупа. Об этом сообщает пресс-служба «сорок»

Игрок подписал контракт на четыре года, с возможностью продления ещё на один сезон. Трансфер оценивается в 11,5 млн евро.

Поуп выступал за «Бёрнли» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провёл за «бордовых» 39 матчей во всех турнирах, пропустив в них 51 мяч и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего англичанина в 15 млн евро.

Для «Ньюкасла» голкипер стал вторым приобретением в летнее трансферное окно. Ранее они выкупили у «Астон Виллы» защитника Мэтта Таргетта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бёрнли Ник Поуп
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