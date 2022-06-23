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«Лидс» положил глаз на звезду «Челси», «павлины» готовы включить в сделку Рафинью

23 Июня 2022 • 15:39 Комментировать

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш хотел бы видеть в своей команде полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша. По информации от журналиста Бена Джейкобса, марокканец является серьёзной целью для «павлинов» в это трансферное окно.

Не исключено, что «Лидс» ради приобретения Зиеша решит включить в сделку своего полузащитника Рафинью Диаса, которым как раз интересуется «Челси». Обмен как раз мог бы упростить задачу для обеих клубов, которые не особо хотят тратить большие деньги на осуществление сделки.

Напомним, что Зиеш перебрался в «Челси» из амстердамского «Аякса» два года назад. Марокканец недоволен количеством игрового времени на «Стэмфорд Бридж».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Хаким Зиеш Рафинья Диас
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