Сарри хочет видеть в «Лацио» бывшего игрока «Ромы», которого тренировал в «Челси»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри нашёл усиление для своей команды в английской Премьер-лиге. Согласно информации от издания Corriere dello Sport, итальянский специалист хотел бы видеть в стане «небесно-голубых» левого защитника «Челси» Эмерсона.

Сарри уже тренировал футболиста в лондонском клубе, который возглавлял в сезоне-2018/19. Под руководством итальянца Эмерсон редко выходил в основе, но к концовке кампании вытеснил оттуда Маркоса Алонсо и вышел в старте на финал Лиги Европы против «Арсенала».

Напомним, что Эмерсон в своё время перешёл в «Челси» из «Ромы», который является самым принципиальным соперником «Лацио».