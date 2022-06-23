«МЮ» отказался от идеи приглашения Эдварда на пост спортивного директора

Бывший спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс не займёт аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». Согласно данным от Manchester Evening News, руководство «красных дьяволов» отказалось от этой идеи.

Таким образом единственным претендентом на Эдварда в данный момент остаётся лондонский «Челси», который вчера потерял своего спортивного директора Марину Грановскую.

Напомним, что Эдвардс в своё время привёл в «Ливерпуль» таких футболистов, как Мохамед Салах, Садио Мане и Вирджил ван Дейк. О дальнейших планах экс-спортивного директора мерсисайдцев пока никому неизвестно.