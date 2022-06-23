«Лион» хочет заполучить трансферную цель «МЮ»

Французский «Лион» собирается перехватить у «Манчестер Юнайтед» защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласию. По информации от журналиста Саймона Муллока, роттердамский клуб уже получил от «детей» предложение в размере 18 миллионов евро.

Напомним, что Маласиа являлся одной из трансферных целей главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Нидерландец пристально следил за защитником в период работы в амстердамском «Аяксе».

Сообщается, что «Фейеоноорд» в данный момент готов принять предложение «Лиона» по трансферу Маласии. В прошлом сезоне голландский защитник забил один гол и отдал 4 ассиста в чемпионате.